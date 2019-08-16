МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне снизился до 20,6 миллиарда евро с 23 миллиардов евро в мае, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце профицит торгового баланса в размере 16,3 миллиарда евро.

Экспорт товаров из еврозоны в июне сократился в годовом выражении на 4,7%, до 189,9 миллиарда евро, импорт снизился на 4,1% — до 169,3 миллиарда. В июне 2018 года в еврозоне был зафиксирован профицит в 22,6 миллиарда евро.

Профицит внешнеторгового баланса Евросоюза в июне составил 6,1 миллиарда евро против 7,8 миллиарда евро в мае. В июне 2018 года в макрорегионе был отмечен профицит в 7 миллионов евро.

Экспорт товаров из ЕС в июне сократился в годовом выражении на 4,4%, до 164,5 миллиарда евро, импорт — на 4,2%, до 158,3 миллиарда евро.