МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Решение о назначении советника президента РФ Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет рассмотрено на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК.

"В случае одобрения членами Высшего Евразийского экономического совета кандидатуры Сергея Глазьева, он займет должность министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК", — сообщили в пресс-службе, отметив, что заседание ВЕЭС намечено на 1 октября 2019 года в Ереване.

В комиссии также подчеркнули, что соответствующий проект решения ВЕЭС по кандидатуре Глазьева был одобрен главами правительств на недавнем заседании Межправсовета, которое прошло 9 августа в Чолпон-Ате.

Нынешний член коллегии и министр по вопросам интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая займет должность руководителя офиса ООН в Женеве.

Глазьев – известный российский политик, в начале 1990-х годов занимал пост первого замминистра, а затем и министра внешнеэкономических связей РФ. Позже был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов. В 2008 году был заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), а с 2009 по 2012 годы занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В июне 2012 года был назначен советником президента РФ.

В качестве советника президента Глазьев известен своими докладами главе государства, где жёстко критиковал действия правительства и Банка России. В частности, он призывал Минфин и ЦБ отказаться от вложения средств национальных резервов РФ в доллары и евро, предлагая поддержать за их счет собственное производство. Среди известных идей Глазьева также – ограничить вывоз капитала из страны, поддержать собственных производителей через ослабление рубля, а также запретить закупки импортных товаров за счет государства.