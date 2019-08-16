МОСКВА, 16 авг — Dow Jones. В июле американские потребители поддержали экономику страны, компенсировав слабость производственного сектора, но финансовые рынки по-прежнему нестабильны на фоне опасений относительно роста экономики.

Согласно опубликованным в четверг данным Министерства торговли, в июле по сравнению с июнем с учетом коррекции на сезонные факторы розничные продажи (покупки в магазинах, в общепите и в интернете), выросли на 0,7%.

Эти данные стали самыми сильными с марта, и они подали позитивный сигнал об экономике США на фоне тревожных признаков замедления роста мировой экономики.

После выхода данных фондовые рынки США стабилизировались. Данные вошли после отчета компании Walmart Inc., сообщившей о росте продаж во 2-м квартале, и эта огромная розничная сеть повысила прогноз прибыли за год. Вместе с тем у сети универмагов J.C. Penney Co. дела во 2-м квартале шли хуже, и ее продажи сократились на 9%.

На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США. Рост расходов позитивно отразится на росте экономики во 2-м квартале, компенсируя слабость производственного сектора и инвестиций.

После выхода данных по розничным продажам аналитическая компания Macroeconomic Advisers повысила прогноз годового роста ВВП в 3-м квартале до 2% с 1,7%. Федеральный резервный банк Атланты повысил оценку роста американской экономики в 3-м квартале до 2,2% с 1,9% по состоянию на 8 августа.

Вместе с тем промышленное производство в США в июле сократилось. Производство в обрабатывающей промышленности, доля которого в общем производстве максимальна, в июле по сравнению с июнем сократилось на 0,4%, сообщила в четверг ФРС. Это обусловило сокращение в промышленности в целом.

Связанные с внешней торговлей проблемы, слабость роста мировой экономики и сила доллара ограничивают внешний спрос на американские товары. В текущем году это негативно отразилось на производителях и оказало давление на ВВП, рост которого является самым продолжительным в истории. Торговый конфликт между США и Китаем на этой неделе дестабилизировал финансовые рынки. Другим тревожным сигналом для рынков, усилившим волатильность, стала инверсия кривой доходности.

В четверг доходность 30-летних казначейских облигаций достигла нового рекордного минимума, поскольку спрос на долгосрочные облигации резко вырос на фоне усиления рисков для роста мировой экономики. По данным Tradeweb, доходность 30-летних казначейских облигаций упала до 1,917%, а доходность 10-летних облигаций – до 3-летнего минимума 1,478%.

Более долгосрочный тренд в обрабатывающей промышленности указывает на спад: с декабря 2018 года производство сократилось более чем на 1,5%.

Вышедшие в четверг данные почти не меняют картину для руководителей ФРС. Они понизили ключевую ставку в конце июля на четверть процентного пункта. Это была превентивная мера с целью защитить экономику США от воздействия замедления роста мировой экономики и торговых конфликтов. Вместе с тем председатель ФРС Джером Пауэлл называл потребление "главным двигателей экономики".

Эти данные еще раз показали силу ориентированных на потребление секторов американской экономики и слабость производственного сектора.

Подобная ситуация сложилась в США в начале 2016 года, когда некоторые индикаторы указывали на вероятность рецессии. Фондовые рынки снизились, рост найма замедлился, прибыли компаний сократились, сократилось и промышленное производство, ослабленное силой доллара.

Тогда экономика преодолела этот этап и продолжила расти.

Вместе с тем главный экономист Amherst Pierpont Securities Стивен Стэнли сказал, что, хотя текущая ситуация во многом похожа на ту, что была в 2016 году, положение во внешней торговле сейчас более опасное.

На обрабатывающую промышленность приходится небольшая доля ВВП, но этот сектор чувствителен к изменениям мирового спроса, что делает его барометром американской экономики в целом.

Рост ВВП США во 2-м квартале замедлился, но составил в годовом исчислении 2,1%, так как сильные расходы потребителей компенсировали падение капиталовложений компаний.

"Потребитель по-прежнему чувствует себя хорошо", — сказал в среду Джеф Дженнетт из Macy's Inc..

Вместе с тем, по его словам, хотя уровень безработицы остается низким, в дальнейшем расходы потребителей могут сократиться, и одной из причин будет рост цен в результате введения пошлин на некоторые китайские товары.

Последние опросы показали, что оптимизм потребителей основан на силе рынка труда и росте зарплат.

Замедление в обрабатывающей промышленности и строительном секторе не сулит ничего хорошего для экономики во втором полугодии, считает главный экономист Stifel Nicolaus & Co. Линдси Пиегза. "Не думаю, что одни только потребители вытянут экономику".

По словам некоторых экономистов, рост стоимости рабочей силы, слабые прибыли и ограниченные возможности компаний влиять на цены может сдержать наем, что негативно отразится на покупательной способности потребителей.

Согласно последнему прогнозу FactSet, в это году прибыли компаний, входящих в индекс S&P 500, вырастут в лучшем случае на 1,5%, тогда как в январе аналитики ожидали роста на 6%. Хуже того, некоторые эксперты теперь прогнозирую сокращение прибылей за 2019 год в целом.

"Если компании пострадают, они отреагируют попыткой снизить издержки, что неизбежно отразится на занятости", — сказал экономист MFR Inc. Джошуа Шапиро.

В вышедших в четверг данных есть признаки проблем на рынке труда. Производительность вне сельского хозяйства во 2-м квартале росла сильным годовым темпом в 2,3%, но отработанное время сократилось за год на 0,4%, сообщило Министерство труда.

Это было самое резкое сокращение рабочего времени с 3-го квартала 2009 года, и оно указывает на ослабление оптимизма компаний, которые сначала сокращают рабочие часы, а потом – сотрудников.

Владелец компании Integrity Heating & Cooling Кент Лоу сказал, что в спрос на товары компании в июле неожиданно ослаб, что было странно, так как лето для нее обычно бывает самым напряженным сезоном.

"Похоже, что (потребители) откладывали такие покупки", — сказал он о системах обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, цены на которые находятся в диапазоне от 5000 до 12 000 долларов.

"Наблюдая такое замедление, я сразу задумываюсь, не слишком ли много у меня сотрудников", — сказал Лоу.

— Авторы Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com и Sarah Chaney, sarah.chaney@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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