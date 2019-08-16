МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года может составить 12 130 рублей против нынешних 11 280 рублей, соответствующий проект Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц", — говорится в документе.

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда был повышен до 11 280 рублей.