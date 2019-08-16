МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в июле сократилось на 4% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,191 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали незначительного роста показателя по сравнению с первоначальным показателем июня в 1,253 миллиона — до 1,257 миллиона новостроек. Показатель июня был пересмотрен до 1,241 миллиона.

Число разрешений на строительство в США в июле увеличилось до 1,336 миллиона — на 8,4% с пересмотренного значения июня. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 1,27 миллиона. Показатель июня был пересмотрен до 1,232 миллиона с 1,22 миллиона разрешений.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.