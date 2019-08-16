ПЕКИН, 16 авг — Dow Jones. Китай пообещал "значительно" понизить процентные ставки по займам и заняться трудностями финансирования, с которыми сталкиваются предприятия. Вторая экономика мира демонстрирует все большую усталость на фоне повышения интенсивности торговых споров с США.

Госсовет Китая заявил, что он намерен понизить стоимость заимствований для малых предприятий на один процентный пункт в этом году. Об этом в пятницу сообщил государственный телеканал CCTV, сославшись на регулярное заседание Госсовета под председательством премьера Китая Ли Кэцяна.

Между тем, совет пообещал повысить кредитную поддержку компаний с высокой кредитоспособностью, а также тех, кто продолжает получать заказы.

Он также подтвердил свою приверженность углублению рыночно-ориентированных реформ процентных ставок в рамках усилий по снижению стоимости заимствований, а также обеспечить дальнейшую прозрачность процесса решений по ставкам.

Китайские банки в июле резко сократили кредитование, при этом новые кредиты в юанях сократились до 1,06 трлн юаней (150 млрд долларов) против 1,66 трлн юаней в июне. Общее социальное финансирование, широкий индикатор кредитования в экономике, также упало, до 1,01 трлн юаней против 2,26 трлн юаней в июне.

— Автор Lin Zhu, lin.zhu@pek-news.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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