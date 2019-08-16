МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, снизился до 92,1 пункта с уровня июля в 98,4 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 97,2 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в августе, по предварительной оценке, снизился до 107,4 пункта с уровня предыдущего месяца в 110,7 пункта, индекс экономических ожиданий — до 82,3 с 90,5 пункта месяцем ранее. Эксперты полагали, что показатели составят 110,4 пункта и 89 пунктов соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.