МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-июне текущего года составил 2,637 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства РФ.

Доходы бюджета за отчетный период составили 18,584 триллиона рублей, расходы — 15,946 триллиона рублей.

В январе-июне прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 1,515 триллиона рублей.

В 2018 году консолидированный бюджет РФ впервые с 2012 года был исполнен с профицитом в 3,036 триллиона рублей.