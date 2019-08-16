Профицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,64 трлн руб
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-июне текущего года составил 2,637 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства РФ.
Доходы бюджета за отчетный период составили 18,584 триллиона рублей, расходы — 15,946 триллиона рублей.
В январе-июне прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 1,515 триллиона рублей.
В 2018 году консолидированный бюджет РФ впервые с 2012 года был исполнен с профицитом в 3,036 триллиона рублей.
https://1prime.ru/state_regulation/20190816/830246539.html