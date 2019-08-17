МЕХИКО, 17 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Аргентины до "B-" с "B" на фоне прошедших в минувшие выходные праймериз, прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство Fitch снизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до "CCC" с "B", объясняя это ростом политической неопределенности.

Понижение рейтинга означает, что есть риск того, что государство не сможет в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

Итоги праймериз в Аргентине, которые прошли 11 августа, и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики страны. На следующий день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю.