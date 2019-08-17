МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Правительство одобрило законопроект, освобождающий владельцев микрогенерации от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи энергии, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект предлагает освободить от НДФЛ с продажи энергии владельцев объектов по производству электроэнергии малой мощности.

Законопроект рассмотрен и одобрен 20 мая на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий понятие микрогенерации и упрощающий подключение таких объектов к общим электросетям. К объектам микрогенерации по нему будут относиться установки мощностью не более 15 киловатт, используемые для собственных бытовых или производственных нужд. При этом владельцы таких объектов смогут продавать излишки электроэнергии сбытовым компаниям.

Ранее депутаты поясняли, что речь идет о так называемой зеленой энергетике — это в основном солнечные панели, ветрогенераторы, которые люди устанавливают в частных домах. В часы пиковой нагрузки или когда нет возможности использовать возобновляемые источники энергии (например, ночью) владельцы генераторов смогут добирать энергию из централизованной сети, а излишки, наоборот, продавать в сеть.