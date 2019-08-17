КИЕВ, 17 авг — ПРАЙМ. Бывший президент Украины Петр Порошенко смог вывести из страны как минимум $8 млрд. Такие данные в интервью изданию "Страна" предоставил американский миллиардер Сэм Кислин.

"Порошенко за время президентства вывел с Украины не менее $8 млрд. По известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено до $800 млн", — рассказал Кислин.

Он также заявил, что в США были возбуждены уголовные дела. В частности, одно из них касается возможного вывода транша на сумму $1 млрд Киеву от МВФ.

"Их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам", — поделился бизнесмен.