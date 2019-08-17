МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Министерство здравоохранения России предлагает работодателям штрафовать курящих сотрудников в зависимости от того, сколько времени они тратят на перекуры, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

"Разработать и внедрить систему штрафов и поощрений в отношении курящих сотрудников", — говорится в программе.

Минздрав полагает, что размер штрафов должен определяться с помощью расчета потерь, которые якобы несет организация, пока работник курит.

Кроме того, в ведомстве предлагают работодателям организовать помощь для курящих сотрудников по отказу от табака, в том числе "субсидировать лечение".

Чтобы выявить курящих сотрудников, Минздрав предлагает провести скрининг, для этого работодателю советуют назначить медработника, который проведет опрос и даст советы по отказу от табака.