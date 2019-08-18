МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Уровень воды в реках Комиссаровка и Мельгуновка в Приморском крае в воскресенье может подняться до опасных отметок, что приведет к затоплению сельхозугодий, дорог и населенных пунктов, сообщается на сайте Примгидромета.

Ранее сообщалось, что 17 участков дорог подтопило в Приморье в результате тайфуна "Кроса".

"В связи с интенсивным развитием дождевого паводка сегодня, 18 августа, ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реках Комиссаровка (Ханкайский район), Мельгуновка (Хорольский район) с затоплением больших площадей сельхозугодий, участков дорог, подтоплением села Ильинка, угроза низководным мостам", — говорится в сообщении.

Тайфун принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Подтоплено около 530 придомовых территорий. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.