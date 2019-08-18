МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Тестирование сотрудников на употребление алкоголя было бы оптимально вводить не "сверху", а через коллективный договор на предприятии, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве.

По словам Шершукова, нынешние нормы трудового права позволяют проводить медосвидетельствование сотрудника на предмет алкогольного опьянения, составлять акт и применять дисциплинарное взыскание, если человек пьян.

"Если в данном случае мы говорим об инициативе Минздрава, то, конечно, оптимальный вариант — любые подобные вещи вводить через коллективный договор на предприятии. Почему? Потому что он принимается трудовым коллективом, за него голосуют люди. И в этом смысле это будет реализовано не как некая административная норма, навязанная сверху, а как сознательное согласие работников на подобный вид контроля", — сказал он.

Заместитель председателя ФНПР добавил, что есть риск возникновения разногласий о том, какое содержание алкоголя в крови считать достаточным для вынесения санкций.

"Может быть, грубо говоря, человек в выходные выпил…, алкоголь не выветрился до конца, он пришел на работу — зафиксировал аппарат какое-то количество промилле. В данном случае мы можем столкнуться с этим", — добавил он.