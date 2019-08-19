МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Новые правила осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу России вступили в силу, следует из соответствующего постановления правительства.

Цель нововведений — наделить таможенные органы полномочиями по осуществлению карантинного фитосанитарного контроля в определенных пунктах пропуска через госграницу РФ, а также оптимизировать контроль и упростить его проведение, уточнялось в пояснительной записке к проекту документа.

По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, новым постановлением правительства РФ гармонизируется нормативно-правовая база. "Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось", — пояснила Мелано.

Согласно документу, ввоз продукции высокого фитосанитарного риска (к которой относятся, в частности, свежие огурцы и помидоры, арбузы и дыни, цветы для букетов) через таможенную границу ЕАЭС возможен без фитосанитарных сертификатов, если продукция ввозится в почтовых отправлениях, ручной клади пассажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, самолетов, транспортных средств, поездных бригад и в вагонах-ресторанах, если количество такой продукции не превышает 5 килограммов и она не является семенами, семенным материалом или картофелем.

Кроме того, оформление фитосанитарного сертификата не требуется при ввозе не более трех букетов, но не более 15 цветов суммарно. "Те правила, которые прописаны в постановлении правительства, уже действуют. Мы работали по ним последние два года", — сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора.