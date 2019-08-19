МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин во Франции со своим коллегой Эммануэлем Макроном обсудит ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, Украине, а также СВПД, сообщили ранее в Кремле.

Российско-французские переговоры пройдут в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон, куда Макрон пригласил Путина.

Встреча состоится в формате небольших делегаций, в которых с российской стороны примут участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в Париже Алексей Мешков. Также запланированы переговоры тет-а-тет и пресс-конференция лидеров двух стран.

Как отмечают в Кремле, со времени первой личной встречи в Версале в мае 2017 года президенты наладили интенсивный и конструктивный диалог. В 2018 году они виделись пять раз, 28 июня они обстоятельно побеседовали на полях саммита G20 в Осаке. Также лидеры России и Франции регулярно общаются по телефону.

Макрон ранее принял приглашение российского лидера на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года.

ПОВЕСТКА САММИТА

Как сообщил помощник российского лидера Ушаков, главы государств обсудят состояние и перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

"Конечно, Иран, ситуация вокруг Ирана, ситуация вокруг его ядерной программы. И Россию, и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущение эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом. Ну и затем, конечно, Сирия и Ливия", — сказал Ушаков.

Он также добавил, что стороны затронут внутриукраинский конфликт и возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках "нормандского формата"(Россия Франция, Германия и Украина).

По словам Ушакова, планируется, что обсуждение перспектив выполнения минских соглашений на встрече Путина и Макрона пройдет "с учетом действий нового руководства Украины".

В международной сфере основное внимание будет уделено вопросам обеспечения безопасности в Европе – с учетом особой роли двух стран как постоянных членов СБ ООН в поддержании стратегической стабильности в мире.

Россия и Франция также активно поддерживают диалог на уровне правительств и внешнеполитических ведомств. В настоящее время на повестке дня – запуск ключевых форматов взаимодействия, которые уже несколько лет заморожены. Это межправительственная комиссии и большая межпарламентская комиссия, не работающие с 2013 года, и Совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны, который не собирался с 2012 года. Его заседание запланировано на 9 сентября.

Не исключено, что Макрон на переговорах в очередной раз затронет тему задержания французского бизнесмена Филиппа Дельпаля, партнера фонда Baring Vostok, который сейчас переведен под домашний арест.

Мосгорсуд на прошлой неделе изменил меру пресечения Дельпалю, обвиняемому по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Он был помещен под стражу в феврале, как и основатель Baring Vostok Майкл Калви. Последнего перевели под домашний арест в апреле. В начале лета Путина спросили в ходе ПМЭФ, почему Дельпаля не выпустили из СИЗО. Президент ответил, что это связано еще и с тем, что у одних есть дом в Москве, а у других нет. После этого семья Дельпаля специально купила квартиру в российской столице.

"Филипп Дельпаль, французский бизнесмен, партнер фонда Baring Vostok, освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест. Это, я понимаю, в связи с тем, что французский президент об этом неоднократно разговаривал с нашим президентом, вот непосредственно перед визитом такое решение суда", — сказал Ушаков журналистам.

ЭКОНОМИКА, ТОРГОВЛЯ И ЭНЕРГЕТИКА

Франция занимает 12-е место во внешнеторговом обороте России. По итогам 2018 года взаимная торговля увеличилась на 11,2% по сравнению с 2017 годом и составила 17,2 миллиарда долларов. Однако, в первом полугодии этого года наблюдалось сокращение – на 17,7%, до 6,8 миллиарда долларов.

Более 500 компаний с участием французского капитала работают на российском рынке в топливно-энергетическом секторе, автомобилестроении, фармацевтике, пищевой промышленности.

По объему инвестиций Франция занимает 7-е место среди стран-партнеров России и пятое – среди членов Евросоюза (после Кипра, Нидерландов, Люксембурга и Великобритании). Накопленные французские прямые капиталовложения в России составляют 17,1 миллиарда долларов, российские во Франции – 3 миллиарда.

Ключевое направление взаимодействия – энергетика. С участием французского концерна "Энжи" осуществлен проект "Северный поток-1" и ведется работа над проектом "Северный поток-2". Нефтегазовая компания Total является стратегическим партнером "Новатэк". В сотрудничестве они успешно реализуют проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения "Ямал СПГ". В марте Total вошла в новый проект добычи и сжижения газа на Гыданском полуострове – "Арктик СПГ-2".

РУССКИЕ СЕЗОНЫ

Франция и России постоянно развивают свои культурно-гуманитарные связи. В 2020 году традиционные "Русские сезоны" включат в себя 270 мероприятий, которые пройдут в 64 французских городах.

Работает созданный по инициативе Макрона форум гражданских обществ "Трианонский диалог". В январе стартовал его новый проект "Образование и просвещение".

В ГМИИ имени Пушкина в Москве 19 июня совместно с Фондом Луи Виттон открылась выставка "Щукин. Биография коллекции". Экспозиция произведений известнейших художников Франции начала XX века вызывает не меньший интерес, чем ее парижская версия. Одновременно в Эрмитаже в Санкт-Петербурге демонстрируется выставка "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры", которая осенью 2020 года переедет в Париж.