МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Белоруссия, Украина и Венесуэла стали крупнейшими должниками России, пишет издание РБК в понедельник.

Издание проанализировало данные в открытых источниках и насчитало как минимум 17 стран, которые суммарно задолжали Российской Федерации порядка $27 миллиардов.

Минск, согласно информации белорусского Минфина, должен свыше $7,5 миллиарда.

Второе место у Киева $3,7 миллиарда долга перед Москвой. При этом власти Украины признают только долг в $610 миллионов, который образовался еще в начале 1990-х годов.

На третьем месте — страна, не входящая в постсоветское пространство — Венесуэла. Ее долг составляет по оценкам РБК $3,15 миллиарда и должен быть погашен к 2027 году.

Далее следуют: Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.

Государственный внешний долг РФ, согласно данным Минфина, на 1 августа текущего года составлял $53,8 миллиарда.