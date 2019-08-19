МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Белоруссия, Украина и Венесуэла стали крупнейшими должниками России, пишет издание РБК в понедельник.
Издание проанализировало данные в открытых источниках и насчитало как минимум 17 стран, которые суммарно задолжали Российской Федерации порядка $27 миллиардов.
Минск, согласно информации белорусского Минфина, должен свыше $7,5 миллиарда.
Второе место у Киева $3,7 миллиарда долга перед Москвой. При этом власти Украины признают только долг в $610 миллионов, который образовался еще в начале 1990-х годов.
На третьем месте — страна, не входящая в постсоветское пространство — Венесуэла. Ее долг составляет по оценкам РБК $3,15 миллиарда и должен быть погашен к 2027 году.
Далее следуют: Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.
Государственный внешний долг РФ, согласно данным Минфина, на 1 августа текущего года составлял $53,8 миллиарда.
https://1prime.ru/state_regulation/20190819/830248236.html