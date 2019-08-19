МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 43% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 3,336 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA выросла в 1,5 раза, до 8,809 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.