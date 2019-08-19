МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, рекомендовал направить на выплату дивидендов за первое полугодие 2019 года 1,684 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Учитывая, что в распоряжении компании находятся 2,166 миллиона собственных ГДР (одна акция равна 5 распискам), которые будут исключены из распределения дивидендов, компания заплатит 0,95 доллара за акцию, или 0,19 доллара за ГДР. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов — 13 сентября.

Дивиденды компании за первое полугодие 2018 года составляли 1,026 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.