МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 37,5 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка сократилась на 24%, до 127,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA – на 37%, до 56,5 миллиарда рублей.

Во втором квартале чистая прибыль упала на 44% относительно предыдущего квартала — до 13,4 миллиарда рублей, показатель EBITDA уменьшился на 20% — до 25,1 миллиарда рублей.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.

"Алроса" снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 год до 32-33 миллионов карат, следует из сообщения.

Ранее компания ожидала по итогам текущего года продажи в объеме около 38 миллионов карат.

При этом по итогам текущего объем добыча алмазов ожидается на уровне 38,5 миллиона карат. Также понижен прогноз по инвестициям на 2019 год — до 23,4 миллиарда рублей с ранее озвученных порядка 28 миллиардов рублей.