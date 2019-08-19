МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,179 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка от реализации снизилась на 9,6% и составила 85,84 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 0,8%, до 23,288 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 5,888 миллиарда рублей, снизившись на 22%.

Активы компании по состоянию на 30 июня текущего года составили 150,35 миллиарда рублей (рост с начала года на 5,8%). Обязательства на ту же дату составили 147,335 миллиарда рублей (рост на 6,6%).

Завод ЧТПЗ входит в одноименную группу, одну из ведущих в металлургическом комплексе России. Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования.