МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Задолженность иностранных государств за госкредиты перед Россией составляет около 27 млрд долларов, подсчитали в РБК. Больше всех Москве задолжала Белоруссия – свыше 7,5 млрд долларов. На втором месте — Украина с долгом в 3,7 млрд долларов, однако страна отказывается от своих обязательств, признавая лишь долг за 1990-е годы в 600 млн долларов. Третье место занимает Венесуэла с 3,15 млрд долларов. Далее следуют Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.

Опрошенные агентством "Прайм" экономисты считают, что предоставление данных кредитов в большей степени носило политический характер нежели экономический. Власти РФ, по словам экспертов, могут давать кредиты в расчете на какие-то политические преференции. Однако в целом же объем задолженности низкий – он составляет всего около 2% ВВП РФ.

ДОЛГ ПОЛИТИЧЕСКИЙ…

Цель многих из предоставленных кредитов – политическая, говорит аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Возможно, власти считают, что выдача займов сыграла на руку в случае с Венесуэлой и Белоруссией, не исключает он. К тому же, в общем-то большую часть кредитов, за исключением украинской задолженности, можно считать возвратной, по ним поступают платежи.

"Госкредиты другим странам – это не история про "заработать", это история про "поддержать сферу влияния и наш военно-атомный экспорт", — полагает эксперт.

По его словам, даже если какой-то из кредитов не вернут, то власти, скорее всего, будут считать, что успех был, если какому-нибудь государству поставили российскую технику и там есть отечественное ПВО.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров соглашается, что решения о выделении кредитных ресурсов по государственной линии в любой стране носят больше политический, чем экономический характер. Что в частности означает, что выплата долга может осуществляться различными способами и необязательно включать только денежный компонент.

"То есть долг полностью или частично может быть прощен, если страна-должник готова пойти на определенные политические уступки или дать преференции госкомпаниям и иным инвесторам из страны-кредитора", — поясняет он.

По мнению Тихомирова, в случае с Белоруссией такая схема погашения долга вполне возможна. Что касается Венесуэлы, то с учетом ее богатых природных ресурсов, проблема выплаты долга не стоит, однако есть риск того, что в случае смены режима, новые власти могут отказаться признавать такой долг, предупреждает он.

Политический контекст долговой политики также присутствует и в других случаях – с Кубой, Бангладеш, Йеменом, говорит Тихомиров.

Это не чисто российский феномен — как правило, страны берут займы у других государств тогда, когда привлечение финансирования из других источников становится или невозможным или очень затратным. В этой связи политика зачастую является главным фактором при принятии решений о выделении кредита, а его возврат во многом также зависит от политических, а не экономических факторов, в том числе сохранения у власти элит и их готовности к соблюдению взятых на себя обязательств, подчеркивает он.

…НО НЕБОЛЬШОЙ

Общая задолженность иностранных государств перед РФ небольшая, отмечают эксперты. По оценке Тихомирова, это порядка 2% ВВП РФ.

"Исходя из данных бюджета, в совокупности с 2011 до 2018 годы государственные экспортные кредиты составили порядка 22 млрд долларов, 10 млрд из которых выплачено. Осталось погасить 11,6 млрд долларов", — говорит Мурашов.

Экономист подчеркивает, что это именно накопленная задолженность, она появилась за продолжительное время, а не за короткий срок.

"Есть совсем плохие долги, как евробонд Украины, который мы, скорее всего, не получим. Но большая часть из них возвратная, потенциал есть", — полагает он.

Зачастую сроки выплат передвигаются, но в среднем задолженность растет примерно на 2 млрд долларов в год, а это примерно 120 млрд рублей.

"Это несущественно для российского бюджета объемом свыше 35 трлн рублей. Суммы совершенно несопоставимые", — поясняет Мурашов. По его словам, Россия может себе позволить такие кредиты.

По данным ЦБ, долг других государств перед Минфином РФ составляет около 44 млрд долларов, снизившись с пиковых 78 млрд, наблюдавшихся в 2006 году, напоминает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Сейчас долг других стран правительству РФ примерно равен государственному внешнему долгу РФ, уточняет он.

"То есть номинально правительство РФ поддерживает сбалансированную международную инвестиционную позицию", — заключает экономист.