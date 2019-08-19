МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 года, по оценке, составила 45,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе-июле 2019 года — на 7,2%", — говорится в докладе.

При этом реальные зарплаты, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении после роста на 2,9% в июне. Росстат пересмотрел оценку за июнь с прежних 2,3%. "Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчетный период", — поясняет ведомство в докладе. По сравнению с июнем реальные зарплаты в июле снизились на 7,2%.

Росстат также несколько улучшил данные по росту реальных зарплат в первом полугодии — с прежних 1,8% до 1,9%. В январе-июле рост реальных зарплат составил 2,1%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,1%.