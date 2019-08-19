МОСКВА, 19 августа — Dow Jones. Инвесторы скупают более безопасные активы, в том числе золото, приносящие дивиденды акции и японскую иену, в очередной раз демонстрируя обеспокоенность по поводу напряженности в международной торговле и замедления роста мировой экономики.

Основные американские фондовые индексы держатся вблизи рекордных пиков, отчасти благодаря сохраняющейся устойчивости экономики США, но также на фоне сигналов о возможности спада, посылаемых чувствительными к рыночным условиям экономическими индикаторами.

"На рынках преобладает высокий уровень неуверенности, — отмечает Джеймс Бианко, директор консалтинговой фирмы Bianco Research из Чикаго. – Одновременно происходит очень много событий, и инвесторы не совсем понимают, как на них реагировать".

Правительственные облигации богатых стран дорожают с июля. Доходность европейских бумаг опустилась до рекордно низких уровней, а общий объем долговых обязательств с отрицательной доходностью превысил 15 трлн долларов США. Самой выгодной мировой валютой остается японская иена, которой уже давно отдают предпочтение склонные к нервозности инвесторы. Котировки на золото близки к 6-летним максимумам. По темпам роста цен этот драгоценный металл обогнал S&P 500, чей рост измеряется двузначными цифрами, что за последние сорок лет происходило всего четыре раза.

Акции фирм, торгующих недвижимостью, ведущих производителей товаров широкого потребления и провайдеров коммунальных услуг были единственными в составе S&P 500, показавшими рост в июле. Инвесторы предпочитают эти сегменты в периоды турбулентности, поскольку их акции обеспечивают относительно стабильный доход и внушительные дивиденды

Недавний рост спроса на относительно безопасные активы стал результатом очередного приступа тревоги среди инвесторов, уже целый год одолеваемых страхами по поводу того, что замедление мировой экономики положит конец продолжающемуся уже десятилетие росту экономики США. Хотя все поступающие до сих пор доказательства указывают на вероятность продолжения этого роста, все больше портфельных менеджеров предпочитают страховаться на случай появления признаков грядущей рецессии.

На этой неделе инвесторы будут внимательно изучать протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США. Многие из них ожидают от американского центрального банка продолжения понижения процентных ставок для защиты экономики от последствий напряженности в торговых отношениях. Повлиять на рыночные настроения могут также комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который в пятницу будет выступать на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул.

Несмотря на недавнее заявление Белого дома об отсрочке до декабря введения части новых пошлин на китайский импорт, многие инвесторы полагают, что неопределенность может сохраняться в торговле месяцами и даже годами. Инвесторы также испытывают обеспокоенность по поводу Brexit, политической напряженности в Италии, Индии и Корее, а также протестов в Гонконге.

Понижение процентных ставок благотворно для акций, как минимум в краткосрочной перспективе, поскольку повышает их привлекательность.

Между тем, многие инвесторы продолжают сохранять скептицизм относительно того, что понижение процентных ставок центральными банками разных стран мира сможет спровоцировать рост экономической активности. Многие из них также считают рост объема долговых обязательств с отрицательной доходностью (особенно в Европе и Японии), а также снижение к рекордным минимумам доходности казначейских облигаций США зловещими знамениями для мировой экономики.

"Казалось бы, люди должны ожидать, что понижение процентных ставок будет способствовать росту, но они на это не рассчитывают, — отмечает инвестиционный стратег-аналитик PGIM Fixed Income Роберт Типп. – Это говорит о том, что процентные ставки все еще могут быть слишком высокими".

Типп держит в своем портфеле долгосрочные облигации, ожидая роста их цен по мере понижения процентных ставок.

Сегодня на рост цен облигаций делают ставки больше фондовых менеджеров, чем когда-либо со времен финансового кризиса. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Bank of America Merrill Lynch в период 2-8 августа. Более трети респондентов сообщили, что считают вероятным наступление рецессии в ближайшие 12 месяцев. Это самый высокий показатель почти за 8 лет.

Страхи инвесторов помогают объяснить рост в 2019 году цен золота и акций более чем на 15%, что, по данным Dow Jones Market Data, за последние 40 лет происходило всего два раза.

Некоторые инвесторы предпочитают переждать период торговой турбулентности, покупая американские акции. Считается, что они получают поддержку от относительной стабильности роста экономики США и ультранизких процентных ставок по всему миру. Дивидендная доходность от акций S&P 500 недавно превысила доходность 10-летних казначейских облигаций, причем наибольшую выгоду приносили акции производителей товаров широкого спроса, таких как Kellogg Co. и General Mills Inc.

Другие инвесторы придают ралли золота больше значения. "Сейчас слишком рано говорить о восстановлении роста мировой экономики", — считает Арон Патаки, портфельный менеджер фирмы Newton Investment Management, которая за последние месяцы увеличила свои позиции по активам-убежищам как золото.

В прошлом низкие процентные ставки неоднократно помогали рынкам преодолевать периоды экономической напряженности, чтобы продолжить рост. Так было и в 2011 году, когда цены на золото приблизились к рекордному уровню 1900 долларов США за тройскую унцию.

Низкая доходность облигаций также идет на пользу не приносящему дохода золоту, повышая его привлекательность для инвесторов.

"Люди просто ищут стабильности", — говорит директор по инвестициям Clarfeld Citizens Private Wealth Майкл Ханс.

Опрошенные Bank of America фондовые менеджеры сегодня также держат больше инвестиций, чем в среднем за последнее десятилетие, в денежных активах. По данным Scotiabank и Комиссии по фьючерсной биржевой торговле, хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы повысили ставки на продолжение роста золота и иены.

"Многим просто не нравится волатильность, и они ищут способы защититься от рынка буфером, — отмечает Марианн Монтань, портфельный менеджер Gradient Investments, где последнее время отдают предпочтение золоту. – Не думаю, что мы дождались последнего Twitter-сообщения о торговле".

— Авторы Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com и Ira Iosebashvili, ira.iosebashvili@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ