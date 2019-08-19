МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в июле резко ускорился до 1,7% в годовом выражении после 0,8% в июне, в январе-июле рост экономики оценивается на уровне 0,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности. Август 2019 года".

В целом, как отмечает министерство, экономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов роста ВВП после слабой динамики в первой половине года.

"По оценке Минэкономразвития России, в июле рост ВВП ускорился до 1,7% год к году (после 0,8% год к году в июне и 0,9% в годовом выражении во втором квартале 2019 года). По итогам 7 месяцев текущего года темп роста ВВП оценивается на уровне 0,9% год к году", — говорится в документе.

При этом оценка роста ВВП РФ в июне была несколько улучшена — до 0,8% в годовом выражении с прежних в 0,7%, и в мае — до 0,2% с прежних 0,1%.

По данным Росстата, рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,5% кварталом ранее, в первом полугодии экономика страны прибавила 0,7% в годовом выражении.

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит их того, что по итогам 2019 года ВВП РФ вырастет на 1,3%. На минувшей неделе Минэкономразвития сообщало, что ожидает роста ВВП РФ во втором полугодии на уровне 1,6–1,8%, что позволит выйти на прогнозируемые темпы роста около 1,3% по итогам всего года.

В обзоре ведомства говорится также, что рост инвестиций в основной капитал в РФ во втором квартале ускорился до 0,6% в годовом выражении с 0,5% в первом квартале.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии выросли на 0,6% в годовом выражении.

"Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций во втором квартале 2019 года выросли на 0,6% год к году после 0,5% год к году в первом квартале", — говорится в документе.

На прошлой неделе Минэкономразвития в своем докладе "Картина экономики" опубликовало оценку, по которой инвестиции в основной капитал в России во втором квартале показали околонулевую динамику на фоне снижения инвестиционных расходов бюджета.

"Отчетные данные за апрель–июнь в целом соответствуют модельным оценкам Минэкономразвития России, указывавшим на околонулевой рост инвестиций в основной капитал во втором квартале", — отметили авторы нового обзора Минэкономразвития.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост инвестиций в основной капитал по итогам года на 3,1%.