ТАШКЕНТ, 19 авг — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах", — говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По данным ведомства, основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании White and Case, а также заявлений граждан.