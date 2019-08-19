МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Фролова заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Фролова Дмитрия Ивановича заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору", — говорится в документе.
Согласно информации на сайте Ростехнадзора, ранее Фролов занимал в этом ведомстве должность начальника управления государственного энергетического надзора.
https://1prime.ru/state_regulation/20190819/830251178.html