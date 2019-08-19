ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг — ПРАЙМ. Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Любые контакты с нашими партнерами в любом формате, они всегда полезны. Мы ничего не исключаем", — заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о возможности возобновления формата G8.

Перед переговорами он напомнил, что формата G8 больше не существует, но в РФ готовы принять всех партнеров саммита "семерки".

"Ее (G8 — ред.) не существует, как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это "семерка". Что касается возможного формата работы восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, но наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", — сказал Путин перед переговорами с Макроном.

В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.