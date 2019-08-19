ВАШИНГТОН, 19 ав — Dow Jones. В понедельник президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему понизить ключевую ставку на один процентный пункт. Обычно считается, что такое понижение процентной ставки оправдано лишь на пороге рецессии. Он также вновь подверг критике председателя ФРС за "пугающую недальновидность".

В двух сообщениях в Twitter, опубликованных в первой половине сессии в понедельник, которые стали еще одним эпизодом в серии атак Трампа на Джерома Пауэлла, президент сказал, что понижение процентных ставок в сочетании с возобновлением программы покупки облигаций улучшит ситуацию как в экономике США, так и в мировой экономике. "Это полезно для всех", — написал Трамп.

Трамп, который в воскресенье вернулся после десятидневного отпуска, проведенного в своем гольф-клубе в Бедминстрере, штат Нью-Джерси, неоднократно подвергал критике Пауэлла в связи с состоянием экономики и призывал понизить процентные ставки.

В прошлом месяце руководители центрального банка понизили краткосрочные процентные ставки, подав сигнал о дальнейшем смягчении политики в будущем. В пятницу он должен выступить на ежегодной конференции центрального банка в Джексон-Холе, штат Вайоминг. Хотя президент вину за состояние экономики возлагает на ФРС, которая в прошлом году слишком сильно повысила ставки, многие в деловых кругах и в ФРС говорят, что именно торговая политика Трампа спровоцировала потрясения на рынке и замедлила инвестиции компаний.

В прошлую среду, когда индекс Dow Jones Industrial Average упал на 800,49 пункта, или на 3%, президент подверг председателя ФРС сильной критике.

Хотя президент и его советники публично выражали оптимизм в отношении экономики, Белый дом и консультанты по выборам в частных беседах признают, что рецессия будет угрозой для президентской кампании 2020-го года, в которой основой упор делается на процветающую экономику. Белый дом на вторник наметил встречу с советником администрации президента по экономике Ларри Кудлоу, который, как ожидается, обнадежит государственных руководителей в отношении состояния экономики.

На вопрос в интервью Fox News о возможных экономических проблемах, советник Белого дома Келлиэнн Конвэй опровергла вероятность замедления экономики.

"Приятно, что ведущие СМИ, наконец, освещают вопросы экономики, но они пишут это только тогда, когда они могут использовать слово "рецессия", — сказала Конвэй. Указывав на сильные данные по занятости, она отметила, что "фундаментальные данные по экономике очень сильны".

— Автор Rebecca Ballhaus, Rebecca.Ballhaus@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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