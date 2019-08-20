МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. АКРА планирует до конца сентября объявить о присвоении суверенного рейтинга России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Агентство планирует присвоить рейтинг до конца сентября", — сказал он.

В мае прошлого года Екатерина Трофимова, которая тогда возглавляла АКРА, говорила РИА Новости, что европейская "дочка" АКРА, European Rating Agency (ERA), может летом 2018 года присвоить суверенный рейтинг России по международной шкале.

Однако, по словам источника, в сентябре рейтинг России присвоит именно АКРА.

В агентстве РИА Новости напомнили, что АКРА недавно опубликовало утверждённую методологию присвоения кредитных рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале. "В настоящее время ведётся соответствующая работа", — отметили в агентстве.

Ранее в августе международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный. В феврале РФ вернула инвестиционный рейтинг у всех агентств "большой тройки". Тогда Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Рейтинг от Fitch находился на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P 20 июля подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.