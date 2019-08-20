МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Появление компании SpaceX Илона Маска заставило "почивавший на лаврах" "Роскосмос" начать разработку новых ракет, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов", — сказал он на молодежном образовательном форуме "Машук-2019".

По словам Рогозина, цены на ракетные пуски Маска "нерыночные и несправедливые".

"Он для Пентагона делает в три раза дороже пуски, что позволяет ему использовать прибыль, чтобы на мировом рынке опускать цены, вести демпинг", — посетовал глава "Роскосмоса".

Однако даже в такой ситуации "Роскосмос", по его словам, разрабатывает новые ракеты, которые будет конкурентоспособными на мировом пусковом рынке.