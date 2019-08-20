МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Норильский никель" по итогам первого полугодия 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза — до 2,997 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период возросла на 8% — до 6,292 миллиарда долларов. Показатель EBITDA увеличился на 21% — до 3,719 миллиарда долларов. Рентабельность по EBITDA составила 59% против 53% годом ранее. Свободный денежный поток сократился на 15% — до 2,206 миллиарда долларов.

Чистый оборотный капитал в январе-июне вырос на 48% относительно показателя на конец 2018 года — до 1,282 миллиарда долларов. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,8 с 1,1 по итогам прошлого года.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии.