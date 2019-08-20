МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 21 августа предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 25,341 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

В частности, Минфин предложит выпуск ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года на 20 миллиардов рублей и ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,341 миллиарда рублей.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 14 августа, Минфин разместил ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 20 миллиардов рублей при спросе 47,011 миллиарда рублей.