РИМ, 20 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил намерение подать президенту Серджо Маттарелле прошение об отставке из-за острого политического кризиса, который разразился в стране.

"Я выслушаю крайне внимательно все сегодняшние выступления, но я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке", — заявил Конте в Сенате. Его выступление транслировали итальянские телеканалы.

Он обвинил вице-премьера, главу МВД и лидера партии "Лиги" Маттео Сальвини в начале политического кризиса и "преследовании личных интересов".

Правящая коалиция, сформированная "Движением 5 звезд" и партией "Лига", перестала существовать 8 августа, когда Сальвини уведомил Конте о серьезных разногласиях с союзниками из "Движения" и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.

"Решение вызвать кризис является безответственным. В этой связи министр внутренних дел продемонстрировал, что преследует личные интересы и интересы своей партии", — заявил Конте. По его словам, это решение будет иметь весьма серьезные последствия для страны.

"Нынешний кризис наносит ущерб деятельности правительства. На этом его работа заканчивается", — сказал Конте.

По его словам, президент Маттарелла "останется верховным гарантом, который поведет страну сквозь этот деликатный период". Согласно конституции Италии право распустить парламент и назначить выборы новых палат принадлежит главе государства.