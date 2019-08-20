МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Покупатели оформили в 2019 году в РФ 21 тысячу чеков tax free на сумму 1,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"В этом году оформлена 21 тысяча чеков на сумму 1,8 миллиарда рублей. В прошлом году было 42 тысячи чеков, большую роль тогда сыграл чемпионат мира по футболу", — сказал Давыдов.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.

В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сообщалось также, что Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, позволяющие запустить систему tax free в электронном виде.