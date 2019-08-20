ВАШИНГТОН, 20 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ, сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Салливан должен сменить Джона Хантсмана, который ранее заявил о скором уходе с этого поста.

Кандидатуру Салливана должен утвердить сенат, который уже раньше утверждал его на пост заместителя госсекретаря.

Салливан имеет обширный юридический опыт во время работы в федеральном правительстве США, но лишь ограниченный опыт дипломата, отмечает газета. Салливан был практикующим адвокатом до того, как присоединился к администрации Трампа в 2017 году. До этого он работал в минюсте, был юрисконсультом Пентагона и высокопоставленным чиновником министерства труда — все это при администрации Джорджа Буша-младшего.

В июле Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией в Женеве по стратегической стабильности.