МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР провели переговоры, по итогам которых стороны договорились ускорить работу, направленную на открытие экспорта зерна из всех регионов России в Китай, сообщила во вторник пресс-служба российского ведомства.

"С целью отмены регионализации при экспорте из России в Китай пшеницы, ячменя, кукурузы, риса, рапса стороны договорились ускорить работу по возможности открытия экспортных поставок зерна из всех регионов Российской Федерации, а также, в соответствии с ранее направленным приглашением, китайская сторона сообщит о датах инспекции по пшенице", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что стороны договорились о начале процедуры доступа на китайский рынок трав, использующихся в медицинских целях.

Также был обсужден вопрос поставок из Китая в Россию семенного материала. По сообщению ведомства, из-за обращений участников внешнеэкономической деятельности по этому вопросу Россельхознадзор передал китайской стороне информацию о компаниях, планирующих закупки семенного материала в Китае.

Помимо этого, договоренности были достигнуты и по вопросам обеспечения карантина растений. Сообщается, что Китай должен будет провести расследование и принять меры, в соответствии с нотификациями Россельхознадзора, о выявлении объектов, карантинных для РФ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также после анализа представленной информации и направления китайской стороной приглашения Россельхознадзор рассмотрит визит в Китай для инспекции мест выращивания семечковых и косточковых культур в сентябре.