ВАШИНГТОН, 20 авг /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпасс посетит Украину 22-23 августа и встретится там с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба банка во вторник.

Встреча Мэлпасса и Зеленского запланирована на 23 августа. Глава ВБ также планирует встретиться с министром финансов, главой ЦБ, мэрами, депутатами Рады, представителями банковского сектора, сельхозпроизводителями и представителями частного сектора.

"Мэлпасс обсудит планы Украины по проведению экономических реформ, направленных на стимулирование роста и создание новых рабочих мест", — говорится в сообщении.