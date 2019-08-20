БЕЛГРАД, 20 авг /ПРАЙМ/. Соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС может быть подписано 25 октября, сообщил посол России в стране Александр Боцан-Харченко.

"Двадцать пятого октября ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Это значимое событие, СМИ уделяют ему обоснованное внимание. ЕАЭС — эффективный, отвечающий современным требованиям интеграционный проект", — написал Боцан-Харченко в Twitter.

Ранее в августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией и Сингапуром.

"Для Белграда реализация документа ознаменует собой совершенно новый этап присутствия на пространстве Евразии, выход на рынок, емкость которого составляет свыше 182 миллионов потребителей, а совокупный ВВП — более 1,9 триллиона долларов США. В перспективе Сербия может стать одним из звеньев пространства между ЕС и ЕАЭС", — указал глава российского диппредставительства.

Евразийский экономический союз был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Молдавия в 2018 году получила статус наблюдателя при ЕАЭС.