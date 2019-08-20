МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Предложение перенести 12,6 миллиарда рублей, заложенных в федеральном бюджете РФ на создание Багаевского и Нижегородского гидроузла, на мероприятия нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) связано с изменением сроков строительства гидроузлов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее РБК со ссылкой на документ сообщило, что вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росморречфлота перераспределить 12,6 миллиарда рублей с Багаевского и Нижегородского гидроузлов в пользу нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

"По сути, это эффективное перераспределение бюджетных средств, заложенных на начальные этапы реализации двух проектов, связанное с переносом сроков строительства гидроузлов", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли Росморречфлот предложил перераспределить 12,6 миллиарда рублей со строительства двух гидроузлов на дорожные проекты.

По его словам, перенос средств не повлияет на реализацию проектов. Общая сумма средств, запланированных на реализацию мероприятий федерального проекта "Внутренние водные пути", остается неизменной. "Соответственно, когда потребуются средства на оба гидроузла, они будут компенсированы аналогичным образом", — отметили в Росморречфлоте.

Низконапорный гидроузел – это вариант возобновления судоходства на реке Волге на отрезке Городец – Нижний Новгород. Гидроузел включен в Стратегию развития внутреннего водного транспорта России. Стоимость Нижегородского гидроузла составляет 43 миллиарда рублей. Изначально планировалось, что объект будет сдан в 2021 году. Ввод в эксплуатацию Нижегородского низконапорного гидроузла сдвигается на 2024 год, однако пока удорожание проекта не планируется, Росморречфлот уже подал документы на второй этап для прохождения Главгосэкспертизы.

Строительство Багаевского гидроузла стартовало в апреле прошлого года. Он призван решить проблему маловодности Дона. Общая стоимость проекта составляет около 23 миллиардов рублей, ранее конкурс на второй этап Багаевского гидроузла был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.