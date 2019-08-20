МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Антимонопольные органы Евросоюза изучают проект соцсети Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra, сообщает агентство Блумберг.

"Европейская комиссия в настоящее время расследует потенциальное антиконкурентное поведение Libra Association на фоне опасений, что предполагаемая платежная система может… не допускать конкурентов на рынок", — говорится в сообщении.

Представители комиссии сообщили, что они обеспокоены возможностью ограничения конкуренции со стороны проекта по созданию этой криптовалюты.

Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook — Calibra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.

Facebook объявила о своем участии в проекте в середине июня. Помимо Facebook в проекте участвуют еще десятки компаний по всему миру. Среди них PayPal, Mastercard, Vodafone, Visa, Uber, Booking Holdings, eBay. Глава Calibra Facebook Дэвид Маркус — в прошлом президент PayPal. Сам Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 миллиарда пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

Кошелек Calibra будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства.