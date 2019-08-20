ВАШИНГТОН, 20 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский центробанк — Федеральная резервная система — должна понизить ставку на 1 процентный пункт, или 100 базисных пунктов.

"Если ФРС будет делать свою работу, у нас будет огромный взрыв роста", — заявил Трамп журналистам, добавив, что нужно сокращать ставку.

На вопрос, насколько нужно сократить ставку, Трамп ответил: "Минимум на 100 базисных пунктов за определенный период времени".

Ранее Трамп критиковал ФРС за слишком быстрое и сильное, по его мнению, повышение учетной ставки, а затем — за ее слишком медленное снижение.

ФРС снизила ставку в конце июля на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%. Большинство экспертов ожидает, что до американских выборов ставка вновь будет понижена, и неоднократно. Июльское снижение ставки стало первым за десятилетие, прошедшее с момента финансового кризиса 2008-2009 годов.