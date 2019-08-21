МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года в размере 48,79 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.

"Утвердил рекомендации собранию по распределению чистой прибыли общества по результатам полугодия 2019 года путем выплаты дивидендов в размере 48 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 7 октября.

Акционеры группы "Черкизово" утвердили дивиденды по итогам 2018 года в размере 4,468 миллиарда рублей, или 101,63 рубля на акцию. Дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года составляли 20,48 рубля на акцию.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров в РФ на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки, это также крупнейший в стране производитель комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% принадлежит испанской Grupo Fuertes.