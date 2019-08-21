МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. EuroChem Group AG, материнская компания группы "Еврохим", выкупила 10% своих акций у бывшего главного исполнительного директора группы Дмитрия Стрежнева, говорится в сообщении компании.

"Midstream Group Limited, представляющая интересы Стрежнева, продала пакет акций за 785 миллионов долларов. Дмитрий Стрежнев, входивший в состав совета директоров и будучи главным исполнительным директором на протяжении более 15 лет, принял решение не переизбираться на новый срок и ушел в отставку… в мае текущего года,, чтобы заняться другими проектами за пределами группы", — говорится в сообщении.

Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения.