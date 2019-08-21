МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Русагро" приобрела 22,5% в производителе свинины "Агро-Белогорье", сообщила в среду компания на своем официальном сайте.

"Русагро" сообщает о закрытии сделки по приобретению доли 22,5% в ГК "Агро-Белогорье". "Русагро" рассчитывает на расширение сотрудничества с этой компанией и реализацию синергетического эффекта", — говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам 2018 года "Агро-Белогорье" занимает третье место среди производителей свинины в России с долей 5% и объемом выпуска 219 тысяч тонн свинины в живом весе. Компания также является крупным землевладельцем в Белгородской области.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, порядка 7% — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.