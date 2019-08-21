АЛМА-АТА, 21 авг — ПРАЙМ. Казахстан с 18 августа ввел полугодовой запрет на экспорт лесоматериала, соответствующий приказ министра индустрии и инфраструктурного развития был подписан 29 июля, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов страны.

"Запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов … введен с 18 августа 2019 года", — говорится в сообщении на сайте комитета.

Согласно разъяснению комитета индустриального развития и промышленной безопасности министра индустрии и инфраструктурного развития, действие приказа не распространяется в случае, если лесоматериалы оформлены по таможенной процедуре экспорта в странах ЕС и следуют в третьи страны через территорию Казахстана сквозным транзитом.

Также действие приказа не распространяется на случаи, когда лесоматериалы оформлены в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по таможенной процедуре экспорта с перемещением в третьи страны транзитом через пункты убытия на территории Казахстана.