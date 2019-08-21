МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Число официально безработных россиян с 7 по 14 августа снизилась на 0,8% — до 719,2 тысячи человек, сообщает пресс-служба Минтруда.

"С 7 по 14 августа 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8 % и составила 719,2 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 73 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Севастополе, Чукотском автономном округе, республиках Марий Эл, Саха (Якутия), Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесской республике, в Кировской области, в Алтайском и Забайкальском краях.

Рост численности безработных граждан отмечен в семи регионах: республиках Алтай и Татарстан, Чувашской, Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках, в Омской и Владимирской областях.

В ведомстве уточнили, что, по состоянию на 14 августа, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 94 тысячи 855 человек.

В пресс-службе Минтруда добавили, что 14 августа уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 14 августа работодатели заявили в органы службы занятости 1,73 миллиона вакансий.