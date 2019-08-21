МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Речь о возвращении России в формат "большой восьмерки" в последнее время заходит все чаще. Это обсуждалось на прошедшей во вторник встрече президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном в преддверии саммита "семерки" во французском Биаррице. По словам российского лидера, формата G8 больше нет, но любые контакты со странами G7 полезны, и Россия готова принять всех партнеров саммита.

Макрон упомянул, что возвращение к "восьмерке" зависит от урегулирования кризиса на Украине. При этом он высказался за создание новой архитектуры европейской безопасности совместно с Россией, с учетом новых геополитических реалий и рисков.

Чуть позже во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос в Биаррице. При этом американский лидер высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте Бараке Обаме, так как Путин "перехитрил его".

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Теперь речь о необходимости налаживания отношений с Москвой в разных форматах и отмене санкций звучит на Западе все чаще.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

Изначально Россию включили в "восьмерку" как "спецпредставителя" развивающихся стран, в той или иной мере отражающего их позицию, рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Однако сейчас экономический фокус сместился на более широкий формат – G20 из-за того, что Юго-Восточная Азия играет все большую роль в мировой экономике. G8, а теперь G7 стал преимущественно политическим форматом, где все сильнее проявляются трансатлантические противоречия, мешающие прямому взаимодействию.

В этой ситуации возвращение России в виде некоей "третьей силы" важно Западу, прежде всего, на фоне ухудшения отношений США и КНР. Если говорить о самих лидерах, то свой интерес есть и у Макрона, выступившего инициатором этой идеи, и у Трампа, уверен он.

"Макрон пытается усилить позиции в ЕС на фоне грядущего Brexit и ослабления Меркель в Германии, отыгрывая внешнеполитическую карту налаживания связей с Россией. Не стоит забывать и об общих интересах Москвы и Парижа, в частности, в Иране, на Ближнем Востоке и в других регионах", — говорит эксперт.

Что касается Трампа, то после снижения давления по линии вмешательства РФ в выборы он пытается стабилизировать отношения с Москвой, но не рискует делать это напрямую, дабы не обострять ситуацию перед новыми выборами-2020. Проще разделить ответственность между всеми участниками "семерки".

СЛОВО ЗА РОССИЕЙ

Возникает вопрос, насколько это актуально и нужно на сегодняшний день России. На самом деле, количество различного рода саммитов и площадок для встречи стран возросло многократно, в том числе и по причине того, что это стало хорошим бизнесом для принимающей стороны (привлечение инвестиций для обновления инфраструктуры, обслуживание гостей, представление компаний), напомнила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

В связи с этим обсуждение вопросов может быть успешно реализовано и в рамках других саммитов и конференций, тем более, что Россия остается одним из ключевых игроков для всего мира, включая как США, так и Китай.

"Конечно, такого рода возвращение было бы более эффективным для России, если бы количество стран увеличилось до десяти, включая Китай и Индию, но тогда возникает вопрос, а почему бы не оставить только саммит большой двадцатки, где можно было бы решить гораздо больше вопросов среди большего количества стран", — рассуждает она.

В свою очередь, советник по макроэкономике гендиректора "Открытие Брокер" Сергей Хестанов указывает, что Россия — ядерная держава, и контакты на уровне G8, как минимум, могут быть полезны. Поэтому полностью исключать сценарий возвращения России в G8 нельзя, полагает он.

"Главный потенциальный плюс — разморозка отношений и создание потенциальных условий для разрядки международной напряженности", — говорит эксперт.

России выгодно вернуться в "восьмерку" при соблюдении ряда условий, полагает Абзалов. Прежде всего, возвращение должно быть полноценным, с возможностью проведения в РФ саммитов формата и без дополнительных политических и экономических обязательств. Это стабилизирует отношения с Западом и даст инвесторам сигнал, что фронтального усиления санкций ждать не следует.