МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Внимание рынков в течение всей недели приковано к запланированному на пятницу выступлению главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Трейдеры рассчитывают получить комментарии относительно состояния экономики США и дальнейшего направления монетарной политики. В ожидании этого момента и в отсутствие прочих новостей мировые индексы не демонстрируют четкой динамики, нет ее и по валюте. Все позитивные и негативные новости, в основном по статистике, были отыграны в начале недели.

Инвесторы ожидают, что скажет Пауэлл, на фоне требований президента США Дональда Трампа понизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. "Если ФРС будет делать свою работу, у нас будет огромный взрыв роста", — заявил Трамп.

Большинство экспертов ожидают как минимум однократного снижения ставки до конца года, а до выборов в США в 2020 году это может произойти несколько раз.

РЕГУЛЯТОР СВОИМ УМОМ КРЕПОК

Опрошенные "Прайм" эксперты полагают, что особого движения ФРС навстречу Трампу ждать не стоит. "Федрезерв на поводу у Трампа не пойдет – они руководствуются своими оценками и методами, не хотят от них отходить и не подчиняются напрямую главе государства", — рассуждает аналитик "Финама" Алексей Коренев.

По мнению эксперта, Пауэлл, как положено ему по должности, прибегнет к обтекаемым формулировкам, из которых придется по капле выжимать суть. Он обязательно упомянет то, что ФРС внимательно следит за ситуацией и будет действовать в зависимости от рыночной конъюнктуры. Все это уже заложено в рыночные котировки. Возможны как пустые заявления, что маловероятно, так и фраза о том, что регулятор готов к снижению ставок в обозримом будущем. В последнем случае все будут ждать этого на ближайшем заседании в начале сентября. В этом случае стоит ждать очередного снижения на 0,25 п.п. вне зависимости от мнения Трампа.

Главе ФРС было бы полезным показать некоторое движение в сторону пожеланий Трампа, считает в этой связи начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

"Однако слишком сильное движение в этом направлении рынок воспримет как слабость и утрату независимости ФРС. Поскольку сила и уверенность ФРС — важнейшие слагаемые уверенности рынка в сохранении контроля регулятора над финансовой ситуацией. Малейшее сомнение в этом может вызвать резкие распродажи", — отмечает он.

С другой стороны, возможная слишком высокая академичность и неготовность главы ФРС показать решимость тоже могут быть восприняты рынком как признак сомнений или незнания, что же дальше делать в складывающейся обстановке. А она действительно становится накаленной. Недаром по слухам прошлой недели Пауэлл запретил членам руководящего совета ФРС давать комментарии СМИ.

СМОТРИМ НА ПРОТОКОЛЫ

Эксперты напоминают, что ФРС на заседании 31 июля уже сделала первый шаг по понижению ставки на 0,25 п.п. Из сопроводительного документа и риторики членов Комитета по открытым рынкам можно сделать заключение, что пока, по их мнению, это снижение может быть разовым.

"И это при том, что рынок ожидает еще трех снижений ставки до конца текущего года. То есть рынок не сомневается в необходимости запуска цикла снижения ставок ФРС, так же, как и не сомневается в приближении рецессии в США. Об этом кричит инверсия кривой доходности, которая недавно распространилась на самый важный участок от 2 до 10 лет. Так что рынок от ФРС ждет сигналов по возможному переходу к тренду стимулирующей политики", — полагает Подлевских.

Кое-что станет очевидно в среду после расшифровки протоколов июльского заседания Комитета ФРС — кто и как голосовал и сколько голосов было за понижение ставки. Это позволит хотя бы отчасти предположить вектор пятничного выступления Пауэлла.

ДЫХАНИЕ КРИЗИСА

Эксперты уверены, что не стоит ожидать от Пауэлла откровений о приближении рецессии, так же, как и ждать слишком сильной долгосрочной реакции рынков на выступление. Да и прямые намеки на цикл снижения ставок рынок воспримет как признание факта приближения рецессии.

"Главе ФРС совершенно не хочется быть спусковым крючком для начала сильных распродаж. В любом случае, у ФРС будет в последующем множество возможностей корректировать реакцию рынков, как последующими публичными выступлениями, так и непубличными воздействиями на ведущие банки", — уверен Подлевских.

При этом Трамп осознает очевидное – во-первых то, что финансового кризиса не избежать, во-вторых, то, что его реформы привели к тому, что часть американцев стала богаче, но появились серьезные проблемы с бюджетом, корпоративным долгом. Все это может привести к тому, что кризис сильно ударит по США, рассуждает Коренев. Поэтому он давит на ФРС, чтобы регулятор активно снижал ставки – это поможет бизнесу смягчить удар ожидаемого кризиса. В любом случае, нынешние 2,5% — очень много в эпоху финансовой нестабильности. Входить в кризис с такой ставкой — значит обречь многие компании на банкротство.

Однако ясно и то, что кризис наступит не завтра – время "подстелить соломки" как минимум в течение года еще есть. Самое разумное – создать для компаний условия, чтобы на них не висели тяжелым грузом их долги на фоне мировых финансовых проблем.

Эксперты все чаще говорят о признаках рецессии, однако следует рассматривать не признаки, а первопричину, и уж затем инверсию доходности облигаций и другие следствия.

"Причина же кроется в накопленных проблемах в американской экономике, серьезном изменении структуры мирового производства в сторону крупных стран и снижении инвестиций в развивающиеся страны, что было ошибкой", — рассуждает Коренев.

Главное же – это торговые войны между США и Китаем. Если стороны не договорятся, каждая потеряет как минимум по 0,5% ВВП, таким образом, мировой ВВП будет не 3,5%, а 2,5-3%. К этому добавляются и политические риски на Ближнем Востоке, прежде всего, в Иране. Пауэлл, как и Трамп, держит все это в уме и может вскользь упомянуть все эти трудности, подчеркнув, что экономика США чувствует себя уверенно. Главное и для президента, и для регулятора, несмотря на их разногласия, то, как страна войдет в кризис и как из него выйдет. Важно, кто оправится первым – США или Китай. Это будет определять дальнейшие пути развития.