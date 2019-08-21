МОСКВА, 21 авг — Dow Jones. Протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы от 30-31 июля, которые будут опубликованы в среду в 18.00 по Гринвичу, прольют больше света на решение о понижении ключевой процентной ставки. Это было первое понижение более чем за 10 лет.

Руководители ФРС оставили открытой дверь для дальнейшего понижения ставки, но председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл разочаровал инвесторов на своей пресс-конференции по результатам заседания. Он не подтвердил ожидания рынков в отношении серии агрессивного понижения ставки в будущем. Представляется целесообразным следить за следующими аспектами в протоколах.

Разногласия в комитете

Почти половина из членов комитета заявили перед заседанием, состоявшемся в прошлом месяце, что они не видят убедительных причин для понижения процентных ставок. Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен и глава ФРС-Канзас-Сити Эстер Джордж проголосовали против решения о понижении ставки на четверть процентного пункта, до диапазона 2,00-2,25%.

Между тем, идея повышения ставки на полпункта не получила значительной поддержки на заседании.

Пауэлл охарактеризовал это понижение ставки как "корректировку в середине цикла", заявив, что это не было началом "длительного цикла понижения" по типу того, как ФРС действует в период рецессии или сильного спада.

Протоколы прольют больше света на то, как руководители ФРС рассматривают эту оценку и что может их подвигнуть к рассмотрению вопроса о понижении ставки еще на четверть процентного пункта или на половину процентного пункта в этом году.

Понижательные риски

Перед руководителями ФРС стоит трудная задача составления прогнозов по экономике в период, когда эскалация торговой напряженности оказывает давление на инвесторов. Достаточно сказать о том, что президент США Дональд Трамп заявил 1 августа, всего через день после заседания ФРС, что позднее в этом году он введет пошлину в 10% на китайский импорт суммой 300 млрд долларов, который пока не охвачен пошлинами.

До заседания ФРС, которое намечено на 17-18 сентября, внимание аналитиков будет сосредоточено на том, как руководители центрального банка оценивают необходимость дальнейшего стимулирования перед лицом неопределенности в торговле.

Некоторые руководители поддержали понижение ставки в прошлом месяце, так как они желали укрепить инфляцию или потому, что доходность по долгосрочным облигациям упала ниже доходности по краткосрочным облигациям.

Протоколы представят больше деталей о том, что послужило главным аргументом для понижения ставки в июле, а это поможет понять, какой из этих рисков укажет на необходимость дальнейшего стимулирования в сентябре и далее.

Однако протоколы будут неактуальны, так как это заседание предшествовало эскалации торговой напряженности, что в свою очередь вызвало резкое снижение доходности по долгосрочным облигациям.

Финансовая стабильность

Розенгрен и Джордж в прошлом месяце выступали за то, чтобы оставить процентные ставки без изменений. Они объяснили свою позицию опасениями в отношении того, что смягчение политики в период относительной стабильности в экономике может спровоцировать возникновение "мыльных пузырей" или других финансовых проблем.

Озабоченность высоким уровнем заимствований компаний проявилась в обсуждениях экономической политики в этом году. Один из вопросов состоит в том, может ли разворот в денежно-кредитной политике, произошедший за поседение семь месяцев, от ужесточения до смягчения, побудить руководителей пересмотреть политику регулирования.

Баланс

Руководители ФРС также решили остановить процесс сокращения облигаций и других активов на своем портфеле, сумма которых составляет 3,8 трлн долларов, на два месяца раньше срока. Этот портфель теперь будет оставаться без изменений, при этом ФРС постепенно сокращает ипотечные облигации, допуская истечении срока их погашения, и использует эти поступления для приобретения казначейских ценных бумаг.

ФРС еще не приняла решения, когда она вновь начнет сокращать свой баланс. Протоколы могут пролить свет на то, как обсуждался этот вопрос.

Операционные вопросы

В июне руководители обсуждали предложение о создании нового рыночного инструмента, чтобы уменьшить волатильность спроса на резервы (средств, которые банки держат на депозитах в ФРС). Однако они не достигли большого прогресса в определении следующего шага. Возобновление этих обсуждений на июльском заседании станет признаком повышения актуальности создания этого инструмента на фоне опасений среди некоторых инвесторов на денежных рынках в отношении возможного усиления давления на ключевую процентную ставку ФРС.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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